Dazn lancia ‘MyClubPass’. Diletta Leotta conduttrice in studio con ‘Fuoriclasse – Serie A Show’

E’ iniziato il conto alla rovescia per la nuova stagione sportiva e su Dazn da quest’anno c’è una novità per gli appassionati di calcio: per la prima volta disponibile fino al 31 agosto arriva ‘MyClubPass’, il piano con durata limitata di Dazn pensato per chi desidera guardare solo la propria squadra del cuore di Serie A Enilive, con una formula dedicata.

Da oggi e solo fino al 31 agosto, tutti i tifosi che non hanno un abbonamento Dazn attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), dai nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports, potranno sottoscrivere il nuovo Pass. Con ‘MyClubPass’ gli appassionati potranno vivere ogni passo del cammino della loro squadra impegnata in Serie A Enilive, in casa e in trasferta. Sottoscrivendo ‘MyClubPass’ i tifosi potranno accedere anche ai pre e post-partita, agli highlights e ai contenuti on demand dedicati alla propria squadra.

Cos’altro sarà visibile su Dazn

Per tutti i tifosi che vivono lo sport a 360° l’app continua anche quest’anno a offrire una vasta selezione di eventi.

Si parte con il grande calcio italiano e internazionale che vede oltre alla Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su Dazn, tutta la Serie BKT, tutta la Serie A Femminile eBay in app fino al 2027, fino al grande calcio internazionale con tutte le partite de LALIGA EA SPORTS disponibile fino al 2029 e il meglio della Liga Betclic portoghese.

Oltre al calcio, l’offerta multisport presente su Dazn diventa ancora più ampia. Grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery, Dazn offrirà ai suoi abbonati ancora più eventi sportivi in diretta: ai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, già presenti in app, e che continueranno a trasmettere il meglio delle competizioni di tennis, ciclismo, sport da combattimento e sport invernali, si aggiungono anche le competizioni integrali trasmesse da Eurosport con tutte le partite del Roland Garros e degli Australian Open di tennis (esclusiva Eurosport), ogni istante dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, le dirette integrali di tutte le tappe del Tour de France, del Giro d’Italia e della Vuelta e ogni momento delle Grandi Classiche del ciclismo del calendario UCI (tra cui, ma non solo, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Roubaix, Giro di Lombardia), tutte le principali discipline degli sport invernali, ogni appuntamento sull’ottagono dell’UFC, del PGA Tour di golf, del World Snooker Tour, fino ai motori con il campionato WEC, lo Speedway, la Formula E, e molto altro.

A completare l’offerta multisport presente su Dazn anche il grande volley, italiano e internazionale: dalla SuperLega maschile e Serie A1 femminile, con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato, alla CEV Champions con tutte le partite dei club italiani, maschili e femminili, e i migliori match della massima competizione europea, fino alla Volleyball Nations League, maschile e femminile. Ma anche le migliori partite di CEV Cup e della Challenge Cup, e altre competizioni internazionali, come il Campionato Mondiale, con l’edizione del 2025 che vedrà la Nazionale femminile impegnata dal 22 agosto al 7 settembre e l’Italvolley maschile dal 12 al 28 settembre, nelle Filippine e il Mondiale per Club maschile e femminile.E poi l’NFL, la grande boxe e il meglio del Fighting internazionale, l’NFL Game Pass, gli Europei di basket maschili in partenza il 27 agosto.

Diletta Leotta conduttrice in studio con lo show domenicale ‘Fuoriclasse – Serie A Show’

Tra conferme e nuovi inizi, la stagione 25/26 di Serie A Enilive è pronta a cominciare su Dazn. Dopo un’estate di calcio internazionale con il Mondiale per Club Fifa 2025, Dazn è pronta a riaccendere i riflettori sul massimo campionato con una stagione carica di novità. Nuovi programmi live, una squadra di talent ampliata con nuovi opinionisti e contenuti esclusivi accompagneranno gli appassionati dal prepartita fino al post, rendendo ogni giornata di campionato un evento da vivere fino in fondo.

Grande novità della stagione è ‘Fuoriclasse – Serie A Show’, il nuovo show live della domenica sera firmato Dazn in partenza dalla quarta giornata, che vedrà al timone Diletta Leotta (per la prima volta alla guida del programma serale di punta dedicato alla Serie A Enilive). Ma il grande weekend calcistico di Dazn non si ferma qui: la nuova stagione porta novità anche al sabato con ‘Vamos! – Il Sabato della Serie A’ in onda dalle 17:00 a mezzanotte.

Confermati i protagonisti del calcio su Dazn, che accompagneranno i tifosi in campo e studio, come Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Giusy Meloni, Pierluigi Pardo, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Dario Marcolin, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Alessandro Budel e il talent arbitrale Luca Marelli. Al loro fianco, anche i volti più apprezzati della nuova scena sportiva – Tommaso Turci, Marco Russo, Alessio De Giuseppe, Federica Zille, Barbara Cirillo – pronti a scendere sui campi di Serie A, insieme alle voci tecniche. Ma la vera novità è l’ingresso in rosa di grandi Legend che hanno fatto la storia del calcio italiano e che debuttano ufficialmente nel team di Dazn come nuovi opinionisti: oltre a Bobo Vieri anche David Trezeguet e il ‘Profeta’ Hernanes. Ex fuoriclasse, appassionati e autorevoli, pronti a coinvolgere i tifosi con retroscena inediti e analisi di chi il campo lo ha vissuto davvero.

Altra novità della stagione è ‘Fuoriclasse – Serie A Show’, il nuovo show live della domenica sera firmato Dazn in partenza dalla quarta giornata. Un appuntamento fisso che si accende nel post-partita del match clou della giornata calcistica trasmesso in esclusiva e che segna un importante debutto: Diletta Leotta sarà per la prima volta alla guida del programma serale di punta dedicato alla Serie A Enilive. Tra la carrellata dei gol della giornata in esclusiva, analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento senza filtri, lo show rinnovato trasformerà – in un clima familiare e professionale allo stesso tempo – il post-partita in un evento spettacolare. Al suo fianco, volti esperti e Legend del calcio che si alterneranno in studio: Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara e un team di ex campioni come Bobo Vieri, David Trezeguet, ‘Profeta’ Hernanes. Ma il weekend calcistico di Dazn non si ferma qui. La nuova stagione porta novità anche al sabato con ‘Vamos! – Il Sabato della Serie A’ in onda dalle 17:00 a mezzanotte.

Dopo il debutto mattutino durante il Mondiale per Club, il programma entra in pianta stabile nella fascia serale per raccontare il campionato con tono brillante e ritmato. Un flusso continuo di contenuti, highlights e sorprese, per vivere tutto il sabato calcistico senza pause. Il programma che unisce l’ironia di un intrattenimento brillante alla competenza dell’analisi tattica sarà condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo con la presenza fissa del ‘Profeta’ Hernanes.

Insieme con lui anche Emanuele Giaccherini, l’ex azzurro che porta leggerezza e aneddoti da dentro il campo, e la comicità irriverente di ManuAle del Calcio, digital creator cult del pallone che interverranno con sketch, rubriche e parodie virali direttamente in studio.