"Che tempo che fa", la letterina di Luciana Littizzetto per Giorgia Meloni

È indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni la letterina di Luciana Littizzetto nella puntata del 19 ottobre di “Che Tempo Che Fa“, condotta da Fabio Fazio sul Nove. La comica fa riferimento a Sharm el-Sheikh, il vertice durante il quale la premier è finita ai margini delle foto ufficiali per la presenza ingombrante di Trump. “Anche nella foto ufficiale stavi all’estrema destra, il che forse ti avrà fatto anche piacere, ma è talmente di lato che stavi per sconfinare in Libia”, ha detto. Poi il commento sul comportamento del presidente americano che ha detto alla premier: “Posso dirti che sei bellissima, non ti dispiace, no?”. “Non è che Trump va a dire a Macron ‘sei un bel gnocco’, va da Putin e gli dice ‘stai benissimo pettinato così“, ha aggiunto.