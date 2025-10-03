Home > Spettacoli > È morto Remo Girone, l’attore aveva 76 anni. Tra i protagonisti de ‘La Piovra’

È morto a 76 anni Remo Girone, l’attore diventato famoso per lo sceneggiato televisivo ‘La Piovra‘. A quanto si apprende Girone è scomparso nella sua abitazione di Monaco.

Biografia e carriera

L’attore divenne noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo del mafioso Tano Cariddi nello sceneggiato televisivo ‘La piovra’. Nato ad Asmara il 1º dicembre 1948 da genitori italiani emigrati in Eritrea, frequentò l’Accademia d’arte drammatica ‘Silvio d’Amico’, diplomandosi in recitazione. A teatro lavorò con registi come Enrico D’Amato, Luca Ronconi, Orazio Costa, Peter Stein.

Al cinema debuttò nel 1972 con Miklós Jancsó (‘Roma rivuole Cesare’) e collaborò con registi come Marco Bellocchio, Pasquale Squitieri e Cinzia TH Torrini. Dal 1987 al 1992 interpretò Tano Cariddi in diverse stagioni de ‘La piovra’. Partecipò anche a numerosi sceneggiati e fiction. Tra i suoi lavori cinematografici si ricordano ‘Il viaggio di Capitan Fracassa’, ‘L’angelo con la pistola’, ‘Marquise’, ‘Li chiamarono briganti’, ‘Heaven’ e ‘Le Mans ’66 – La grande sfida’, ‘The Equalizer 3’.

Il premio alla carriera “International Starlight Cinema Award” a Venezia

Nel 2021, durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si è svolto come di consueto l’International Starlight Cinema Award. Il riconoscimento dedicato ai due attori scomparsi Libero De Rienzo e Piera Degli Esposti. L’Academy ha scelto di assegnare per il 2021 due Premi speciali alla carriera: a Marina Confalone e proprio a Remo Girone.