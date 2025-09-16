Miss Italia 2025, Mirigliani: “Vincitrice è ragazza della porta accanto”

“Una bellissima vittoria della Basilicata, una regione che non aveva mai vinto e che non ha mai potuto godere di questo prestigio”. Lo ha detto Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, a LaPresse a margine della premiazione del concorso 2025 sul palco del Pala Savelli di Porto San Giorgio in provincia di Fermo nelle Marche. Sulla vincitrice Katia Buchicchio ha detto: “È una ragazza semplice, della porta accanto. Una Miss con l’apparecchio ai denti, l’ho visto quando le ho messo la fascia. E’ un segno che la bellezza si apre e si evolve”, ha aggiunto.