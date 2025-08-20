Funerali Pippo Baudo, Urso: "Ha fatto emergere il meglio dell'Italia"

Pippo Baudo è stato “un siciliano autentico che con la sua grande professionalità di artista e il suo cuore ha saputo fare emergere il meglio dell’Italia, quello per cui tutti ci amano”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del funerale di Pippo Baudo a Militello.

Presente alle esequie anche il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, che ha sottolineato: “C’è riconoscenza, oggi è doveroso per me essere qui sia come rappresentante del governo ma anche come amico personale suo e della famiglia. Voglio ricordarlo con un sorriso: se lui ci sta vedendo vorrebbe che sorridessimo. Oggi siamo qui a ricordare la persona più che il personaggio”.