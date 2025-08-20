Funerali Pippo Baudo, folla commossa per l’addio: i figli in prima fila

I figli Alessandro e Tiziana in prima fila, così come il presidente del Senato Ignazio La Russa, per l’ultimo saluto a Pippo Baudo, scomparso sabato scorso a Roma all’età di 89 anni. Oltre alle presenze istituzionali e dei tanti amici del mondo dello spettacolo nella ‘sua’ chiesa della Madonna della Stella a Militello, in Sicilia, anche la piazza era gremita da centinaia di persone che hanno potuto seguire il rito su un maxischermo. Al termine del funerale in tanti hanno seguito il corteo funebre verso il cimitero, dove Baudo riposerà nella tomba di famiglia.