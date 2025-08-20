Funerali Pippo Baudo, Don Albanese racconta l'ultimo dialogo privato: "Mi ha ringraziato per tre volte"

Durante i funerali di Pippo Baudo nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, ha preso la parola anche il padre spirituale del grande showman, don Giuseppe Albanese.

Il religioso ha raccontato delle ultime conversazioni private con Baudo. “Sono rimasto colpito dalla sua capacità di comprendere che più passano gli anni e più ci si rende conto che si ha un bisogno impellente di purificazione”, ha detto Don Albanese che poi ha parlato di un momento che lo ha commosso: “Nel momento in cui gli ho chiesto se potevo comunicargli il corpo di Cristo, la particula era nelle mie mani e volevo consegnargliela. Lui ha pianto e mi ha ripetuto per tre volte ‘Grazie, grazie, grazie’”.