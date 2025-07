“I Robinson”, ecco il cast della storica serie tv

“I Robinson” (titolo originale The Cosby Show) è una delle serie TV più amate e iconiche degli anni ’80 e ’90. Andata in onda dal 1984 al 1992, la sitcom statunitense raccontava la vita quotidiana della famiglia Huxtable, composta da due genitori affettuosi e cinque figli vivaci. La serie è rimasta nel cuore di milioni di telespettatori in tutto il mondo, anche grazie al carisma del cast.

Considerata una delle serie tv di maggior successo della storia ha ottenuto molti premi e svariate nomination nel corso degli anni, riuscendo a vincere 6 Emmy Awards e 3 Golden Globe due dei quali riguardanti l’attore protagonista Bill Cosby.

Suddivisa in otto stagioni con 201 episodi, la serie è andata in onda negli Stati Uniti col titolo “The Cosby Show”. In Italia, invece, il cognome originale della famiglia protagonista, Huxtable, è stato cambiato in Robinson, poiché la parola Huxtable venne ritenuta foneticamente poco adatta al mercato italiano.

Il cast della serie “I Robinson”

La serie racconta le vicende della famiglia composta dal padre il dottore Heathcliff “Cliff” Robinson, dalla madre Claire, avvocato, e dai cinque figli: Sandra, Denise, Theodore “Theo”, Vanessa e Rudith “Rudy”.

Bill Cosby – Cliff Robinson, il papà

Il celebre comico e attore Bill Cosby interpreta Cliff Robinson, un ginecologo brillante, spiritoso e padre devoto. Il personaggio di Cliff è stato il fulcro della serie, un esempio di figura paterna moderna, equilibrata e presente.

Phylicia Rashad – Clair Robinson, la mamma

Phylicia Rashad veste i panni di Clair Robinson, moglie di Cliff e brillante avvocato. Intelligente, elegante e determinata, Clair è considerata una delle madri televisive più ammirate di sempre. La sua interpretazione ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

Sandra Robinson – La primogenita

Sandra Robinson è la figlia maggiore della famiglia. Intelligente, responsabile e ambiziosa, Sandra è spesso vista come il modello di riferimento per i fratelli più giovani. Frequenta la prestigiosa università di Princeton e, nel corso della serie, si sposa con Elvin Tibideaux, con cui avrà due gemelli. La sua storia mostra i dilemmi di una giovane donna che cerca di bilanciare carriera, famiglia e ambizioni personali.

Denise Robinson – Lo spirito libero

Denise Robinson è la seconda figlia, famosa per il suo stile eccentrico, la personalità ribelle e il desiderio di indipendenza. Durante la serie, Denise abbandona temporaneamente il college e vive diverse esperienze di vita prima di sposare Martin Kendall, un ufficiale della Marina, diventando matrigna della piccola Olivia. È anche protagonista dello spin-off A Different World.

Theo Robinson – L’unico figlio maschio

Theodore “Theo” Robinson è il terzo figlio e l’unico maschio della famiglia. Inizialmente viene rappresentato come un adolescente disordinato e poco incline allo studio, ma nel corso delle stagioni compie una notevole evoluzione, affrontando anche il tema della dislessia. Theo diventa un esempio positivo di crescita e determinazione.

Vanessa Robinson – L’adolescente razionale

Vanessa Robinson è la quarta figlia. Intelligente e riflessiva, vive tutte le sfide tipiche dell’adolescenza, tra pressioni scolastiche, problemi sociali e difficoltà a farsi accettare come giovane donna in una famiglia numerosa. Il suo personaggio aiuta a esplorare le difficoltà tipiche dell’età di mezzo tra i fratelli.

Rudy Robinson – La più piccola

Rudith Lillian “Rudy” Robinson è la figlia più giovane della famiglia. Dolcissima, vivace e spesso comica, Rudy è il volto dell’innocenza e della tenerezza nella serie. Il suo personaggio è stato molto amato dal pubblico, diventando uno dei simboli della sitcom. Con la sua energia, Rudy porta leggerezza e affetto all’interno delle dinamiche familiari.