Morto a 54 anni Malcolm-Jamal Warner, era Theo nei Robinson

L’attore è annegato mentre era in vacanza in Costarica

È morto in Costarica all’età di 54 anni l’attore Malcolm-Jamal Warner, noto per aver interpretato Theo Huxtable nella serie tv ‘I Robinson’, con Bill Cosby. Le autorità costaricane riferiscono che è annegato domenica pomeriggio a Playa Cocles, sulla costa caraibica. Una forte corrente lo ha trascinato in acque più profonde mentre nuotava. Alcuni passanti lo hanno soccorso, ma i primi soccorritori lo hanno trovato già senza vita. Lunedì il dipartimento investigativo giudiziario della Costa Rica ha confermato i dettagli.

La carriera in tv

Warner è stato protagonista di molti momenti televisivi rimasti impressi nei ricordi dei bambini della Generazione X e dei loro genitori. È stato nominato per un Emmy e ha vinto un Grammy per il suo lavoro come musicista.

Il dipartimento investigativo giudiziario del Costarica ha spiegato che l’attore “è stato soccorso da persone sulla spiaggia”, si legge nel rapporto del dipartimento, ma i primi soccorritori della Croce Rossa del Costarica lo hanno trovato senza segni vitali ed è stato portato all’obitorio.

Nei ‘Robinson’ otto stagioni, 197 episodi

Warner ha lavorato per più di 40 anni come attore e regista, recitando anche nelle sitcom “Malcolm & Eddie” e “Read Between the Lines” e nel medical drama “The Resident”.

Ha interpretato Theo Huxtable per otto stagioni, apparendo in ciascuno dei 197 episodi dei ‘Robinson’ e ottenendo una nomination agli Emmy come attore non protagonista nel 1986.