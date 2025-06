L'amministratore delegato: "Abbiamo fatto un lavoro di razionalizzazione"

“Presentiamo i palinsesti in questa straordinaria festa della Rai con otre 150 talent provenienti da tutta Italia per inaugurare una Rai che continua il suo percorso di trasformazione sia dal punto di vita industriale sia nei linguaggi che nei contenuti. Abbiamo fatto un lavoro di razionalizzazione dei palinsesti con l’obiettivo di dare maggiore continuità e una migliore chiave di lettura dei palinsesti”. Lo ha dichiarato Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai a margine della presentazione dei palinsesti in corso a Napoli.

