Le creazioni del comico al festival internazionale dedicato all'animazione

Lillo non è solo il supereroe Posaman ma è un grande appassionato di modellini che a Cartoons on the Bay sono finiti in bella mostra. “Questa mia passione la chiamo la versione zen. Mi serve per scaricarmi da tutte le tensioni. Poi però a forza di farli vengono fuori dei modellini anche carini e finiscono in mostra dopo tanti anni. Mi hanno convinto da poco a esporli ma io non ci avevo mai pensato perché è una cosa che faccio per me. Devo dire che alla fine la gente li guarda con gioia e quindi ben venga”, ha dichiarato il comico.

