Lo showman scherza durante la trasmissione in diretta su Rai Radio2

Fiorello videochiama Amadeus in diretta su Rai Radio2 durante la trasmissione “Radio2 Radio Show. La Pennicanza”, che conduce con Biggio. “Guardate, è tornato in Rai! Anche se solo per mezzo minuto…”, scherza Fiorello.

