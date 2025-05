Lo showman tornerà in onda da domani, 20 maggio

Fiorello torna su Radio2, affiancato da Fabrizio Biggio, con il programma ‘Radio2 Radio show la pennicanza’. Lo showman è andato in onda oggi 19 maggio sull’emittente e sul relativo canale tv senza mostrarsi ma con un messaggio che indicava, scherzosamente, come fosse in corso il lavoro per un nuovo programma. Il nuovo programma di Fiorello inizierà domani con una serie di puntate.

Fiorello e il titolo del nuovo programma su Radio 2

Il conduttore, che solo tre giorni fa, il 16 maggio, ha compiuto 65 anni, ha quindi svelato il titolo del suo nuovo programma. “Non è quello che è uscito negli scorsi giorni. Mi è venuto ‘Radio2 Radio show la pennicanza’. Perché? Perché a quest’ora di solito mi faccio una pennica”, ha spiegato usando il termine in romanesco che indica il riposo del primo pomeriggio. Il titolo è quindi apparso sul canale di Radio2. Quella di oggi è stata un’improvvisata per lanciare il format. Sono intervenuti diversi amici dello showman come Jovanotti, Michelle Hunziker e Amadeus. “Vi faccio l’in bocca al lupo. Mi trovo nel mio camerino, un camerino da 3% di share, non è che ne posso avere uno accogliente”, ha scherzato l’ex direttore artistico di Sanremo passato a Nove. Fiorello gli ha quindi risposto con una battuta: “Quando vai in onda mercoledì sappi che ci sarà il ritorno di Mina su Canale 5 e su Sky una partita di tennis fra Sinner e Papa Leone”.

Fiorello, il blitz a Radio 2 Social Club

In mattinata Fiorello aveva fatto un blitz nella sede di Radio Rai in via Asiago facendo un’incursione a sorpresa in diretta durante la trasmissione Social Club per un veloce scambio di battute con i conduttori Luca Barbarossa ed Ema Stokholma. É entrato a sorpresa con una domanda rivolta ai due conduttori: “Mi ha cercato nessuno?”. Rosario Fiorello poi era passato a salutare la direttrice Simona Sala e i tecnici e gli amici che sono accorsi ad abbracciarlo. Un viavai improvvisato per la sede radiofonica ma al momento nessun incontro con i vertici Rai.

