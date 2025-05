Il piccolo inconveniente per il cantate durante la serata dedicata ai premi cinematografici

Piccolo inconveniente per Riccardo Cocciante durante la diretta dei David di Donatello. Il cantautore, mentre eseguiva uno dei suoi brani più famosi, “Era già tutto previsto”, ha improvvisamente interrotto l’esecuzione lasciando il palco.

Cocciante ai David di Donatello, cosa è successo al maestro

Riccardo Cocciante ha lasciato il palco dei David di Donatello, perché, durante l’esecuzione, di “Era già tutto previsto” ha sbagliato alcune parole del celebre brano, notissima canzone del suo repertorio che anche il regista Paolo Sorrentino ha utilizzato nella colonna sonora del suo film “Parthenope”. Cocciante ha così deciso di lasciare il lasciare il palco.

Cocciante ai David, ritorna sul palco e si esibisce dopo le parole di Mika

Appena Cocciante ha lasciato il palco dei David di Donatello, è intervenuto il conduttore della serata, Mika: “Siamo in diretta” ha sdrammatizzato dopo l’uscita di scena del cantautore. “Maestro io so che a volte succedono delle cose in diretta che non possiamo controllare” ha aggiunto il presentatore della serata, mentre Cocciante stava già tornando indietro. Il cantante ha sottolineato: “Questo è il live”, per poi esibirsi in “Era già tutto previsto”.

