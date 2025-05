Per la prima volta il Gala di New York si ispira alla comunità nera

A New York è andato in scena il Met Gala 2025, la serata di beneficenza e di raccolta fondi in favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, che quest’anno ospita la mostra ‘Superfine: Tailoring Black Style’. Per la prima volta il Gala si ispira alla comunità nera e allo stile del ‘Black Dandy’. Tante le stelle presenti, da Rihanna che sfoggia il pancione rivelando la sua terza gravidanza a Shakira a Donatella Versace and Chance the Rapper.

