Per la prima volta la serata di beneficenza e di raccolta fondi si è ispirata alla comunità nera e allo stile del 'Black Dandy'

In una New York sotto la pioggia si è aperta l’edizione del Met Gala 2025, la serata di beneficenza e di raccolta fondi in favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, che quest’anno ospita la mostra ‘Superfine: Tailoring Black Style’. Per la prima volta il Gala si ispira alla comunità nera e allo stile del ‘Black Dandy’.

Le star presenti al Met Gala 2025

Tante le stelle presenti, da Zendaya – in elegante abito bianco Louis Vuitton – a Diana Ross, che si è presentata con un vestito piumato e un enorme strascico sollevato da sei uomini. L’evento si è aperto con un’esibizione da parte di un coro gospel del classico ‘Ain’t No Mountain High Enough’ di Marvin Gaye e Tammi Terrell. Tra i primi ad arrivare sul blue carpet c’è Anna Wintour in Louis Vuitton, accompagnata da due dei co-chair dell’edizione di quest’anno, l’attore Colman Domingo e il pilota della Ferrari Lewis Hamilton. Presente anche Pharrell Williams, direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton e co-chair del Gala: la giacca con cui ha sfilato sul carpet è composta da 15mila perle e ha richiesto 400 ore di lavorazione.

