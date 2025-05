Ormai lo Star Wars Day è diventato così popolare negli Stati Uniti (e non solo) da essere celebrato anche alla Casa Bianca

Il 4 maggio è considerato lo “Star Wars Day”, il “Giorno di Star Wars”. Una data che nasce dal gioco di parole: in inglese tra la frase ricorrente della saga “May the Force be with you” (“Che la Forza sia con te”, in italiano) suona quasi come “May the 4th be with you” (“Che il 4 di maggio sia con te”).

Ormai lo Star Wars Day è diventato così popolare negli Stati Uniti (e non solo) da essere celebrato anche alla Casa Bianca.

Come si celebra negli Usa il 4 maggio

Nel 2024 Mark Hamill, 72 anni, interprete del protagonista Luke Skywalker, ha fatto una piccola apparizione nella conferenza stampa quotidiana della portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. L’attore, grande sostenitore dell’esponente dem, ha scherzato con i giornalisti dicendo che avrebbe accettato qualche domanda, purché non riguardasse ‘Star Wars’.

Le curiosità

La prima negli Stati Uniti fu il 25 maggio 1977 (e non il 4). In Italia il primo film in assoluto della saga uscì con il titolo ‘Guerre Stellari’. Anche i nomi di alcuni personaggi furono cambiati. Per esempio Darth Vader diventò Dark Vater. George Lucas trasse ispirazione dal suo cane, un Alaskan Malumute, per il personaggio di Chewbecca: si chiamava Indiana.

