L'attore inglese in aula: è accusato di violenza sessuale nei confronti di quattro donne

L’attore e comico Russell Brand è arrivato in un tribunale di Londra per rispondere delle accuse di stupro e violenza sessuale nei confronti di quattro donne ed è stato assediato dai cronisti. Brand, 49 anni, è al Westminster Magistrates’ Court per la sua prima udienza dopo essere stato incriminato il mese scorso. I presunti reati sarebbero stati commessi tra il 1999 e il 2005: uno nella località balneare inglese di Bournemouth e gli altri tre nella zona di Westminster, nel centro di Londra.

