La polizia britannica ha accusato il comico Russell Brand di stupro e violenza sessuale dopo un’indagine originata dalle denunce di diverse donne. Gli agenti londinesi hanno affermato che Brand, 50 anni, dovrà rispondere di diverse accuse, relative a reati che sarebbero avvenuti tra il 1999 e il 2005.

A settembre 2023, i media britannici Channel 4 e il Sunday Times avevano pubblicato le dichiarazioni di quattro donne, rimaste anonime, che affermavano di essere state aggredite sessualmente o violentate da Brand. Il comico, autore e attore di ‘Get him to the greek’ ha negato le accuse, affermando che i suoi rapporti sono stati “sempre consensuali”.

Russell Brand ha condotto spettacoli alla radio e in televisione, ha scritto memorie che raccontano le sue battaglie contro droga e alcol, è apparso in diversi film di Hollywood ed è stato brevemente sposato con la pop star Katy Perry tra il 2010 e il 2012. Negli ultimi anni, Brand è in gran parte scomparso dai media tradizionali, ma ha costruito un vasto seguito online con video che mescolano benessere e teorie del complotto. Ha recentemente dichiarato di essersi trasferito negli Stati Uniti. La polizia ha affermato che Brand dovrebbe comparire in tribunale a Londra il 2 maggio.

