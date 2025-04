Undicesimo Tapiro d'oro per la conduttrice di Dazn

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Diletta Leotta dopo le recenti dichiarazioni di Eleonora Abbagnato che, durante la trasmissione Obbligo o Verità (Rai2) di Alessia Marcuzzi, ha confessato di essere stata gelosa della conduttrice quando lavorava a Dazn con il marito Federico Balzaretti. «Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza (Diletta Leotta, ndr) ero molto gelosa. Lei gli metteva il culo in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo», ha raccontato l’étoile.

Leotta intercettata da Staffelli

Intercettata a Milano da Valerio Staffelli, Diletta Leotta ha rilasciato la sua prima dichiarazione sulla polemica: «La malizia sta negli occhi di chi guarda. Io ho sempre lavorato con grande professionalità e leggerezza, perché serve anche leggerezza». Poi ha approfittato delle telecamere del tg satirico per invitare ufficialmente Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti nel suo podcast Mamma Dilettante: «Così creiamo una bella rete tra donne. Dobbiamo essere empatiche e solidali tra di noi. Loro hanno una famiglia stupenda: non vedo l’ora di vederli e fare una bella intervista».

Undicesimo Tapiro d’oro per Leotta

Per Diletta Leotta è l’undicesimo Tapiro d’oro ricevuto: «Ormai sono una collezionista», commenta la conduttrice. Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

