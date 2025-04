Numerosi fumetti e recenti film e programmi televisivi hanno tentato rappresentazioni di Superman simili a Cristo

Il prossimo film di James Gunn, “Superman”, sta generando conversazioni sul posto e la rilevanza di questo supereroe che venerdì 18 aprile ha compiuto 87 anni, osservato come Superman Day.

Le origini di Superman

La storia delle origini di Superman, che fugge da una patria distrutta, è riconoscibile per il popolo ebraico e diverse altre esperienze di immigrati. Numerosi fumetti e recenti film e programmi televisivi hanno anche tentato rappresentazioni di Superman simili a Cristo. Ma studiosi, scrittori e fan concordano che Superman non appartiene a una sola tradizione di fede o nemmeno a una sola nazione. Piuttosto, è un simbolo di speranza e trascendenza per tutti.

Superman è nato kryptoniano, cresciuto metodista e disegnato da due adolescenti ebrei nella Cleveland degli anni ’30. Fede e moralità sono il suo DNA. Non ci sono riferimenti religiosi espliciti nei fumetti di Superman. Ma in oltre otto decenni, è stato visto come un’entità divina, una figura salvifica — il suo sacrificio simile a quello di Cristo, la sua volontà di guidare forte come quella di Mosè che divide il Mar Rosso, e la sua compassione simile a un bodhisattva, un essere illuminato che guida i buddisti sul cammino spirituale.

Il film Superman

Il film ha acceso una conversazione sul posto di Superman nel mondo e il suo codice etico personale dopo diverse rappresentazioni recenti di supereroi come anti-eroi. Corenswet ha detto in una recente intervista a Fandango che ciò che lo affascina di Superman è come sceglie di vedere il bene nelle persone e non soffermarsi sul negativo. “Perché pensare a tutte le cose terribili quando possiamo concentrarci sulle cose buone che abbiamo fatto oggi?” ha detto. Nella stessa intervista, Gunn ha detto che il suo Superman rafforzerà il valore fondamentale del personaggio di preservare la vita a ogni costo. “Crede che la sacralità della vita sia della massima importanza,” ha detto Gunn, notando il contrasto con l’arcinemico di Superman, Lex Luthor, che dà valore al progresso scientifico più che alla vita.

Altre esperienze legate a Superman: dai fumetti agli interpreti

È stata proprio questa versione benevola e piena di speranza di Superman che ha ispirato Robert Revington, che insegna alla Vancouver School of Theology dell’Università della British Columbia, a lanciarsi col paracadute in un costume da Superman per il suo 28° compleanno.

Eppure Revington, un cristiano, rifiuta le rappresentazioni simili a Cristo del suo supereroe preferito.

“Mi piace Superman e mi piace Gesù,” ha detto. “Non voglio necessariamente mescolare i due. Per me, la miglior rappresentazione di Superman è come simbolo di speranza.” Revington vede anche la rilevanza attuale di Superman come “un esempio di mascolinità positiva.” “È questa versione di forza, ma con compassione, una mascolinità che diverse figure prominenti non incarnano necessariamente,” ha detto.

Il personaggio di Superman è anche formato dalla sua educazione come ragazzo di fattoria del Kansas, cresciuto da genitori gentili — Jonathan e Martha Kent. Nei fumetti, sono ritratti come metodisti.

Nel nome kryptoniano di Superman, Kal-El, scelto dai suoi creatori ebrei Jerry Siegel e Joe Shuster, la parte “El” in ebraico indica Dio. Nei fumetti DC, Superman visita anche la “Bottiglia città di Kandor”, una città kryptoniana rimpicciolita e messa in una bottiglia, rappresentante un pezzo frammentato della storia di Krypton. Baskind ha detto che per lei ricorda come gli ebrei della diaspora visitano Israele.

“C’è anche l’idea che Siegel e Shuster abbiano creato Superman perché erano questi due giovani ebrei magrolini che non potevano andare a combattere Hitler, ma Superman combatteva i nazisti sulle copertine dei loro fumetti,” ha detto. In alcune prime edizioni, Superman teneva Hitler per la divisa nazista mentre lui implorava pietà. Nonostante i sottotoni religiosi, l’attrazione di Superman per coloro che stanno diventando religiosamente non affiliati rimane forte, ha detto Dan Clanton, professore di studi religiosi alla Doane University in Nebraska.

Dice che è perché la storia di Superman “incapsula davvero la religione civile americana.”

