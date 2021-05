27 maggio 1995: una brutta caduta da cavallo manda Christopher Reeve in fin di vita. Proprio lui, l’attore diventato famoso in tutto il mondo per avere indossato il mantello di Superman, riporta una paralisi permanente dal collo in giù. 42 anni, non riesce a respirare in maniera autonoma. Vivrà 9 anni costretto sulla sedia rotelle. Il 10 ottobre 2004 un attacco cardiaco pone fine all’esistenza di un uomo diventato icona della pace proprio come il personaggio che gli ha dato popolarità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata