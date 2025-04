L'attore e regista: "Ma servono più biblioteche e non bisogna chiudere le librerie"

“Se ritorno all’epoca della mia adolescenza e della mia infanzia, o anche a vent’anni fa, è cambiato molto. È cambiato un po’ il tessuto della città, il tessuto storico. Quando andiamo in piazza San Cosimato, che è il cuore di Trastevere, tre quarti degli appartamenti sono b&b: i vecchi romani che si parlavano da finestra a finestra non ci stanno più. Adesso stiamo assistendo però a un restyling di Roma: mi aspettavo una cosa più veloce da parte del Comune ma i risultati sono stati buoni”. Così l’attore e regista Carlo Verdone in merito ai cambiamenti nella città di Roma negli ultimi anni, a margine del Simposio ‘Anime de Roma‘ alla Fondazione Roma. Dal punto di vista culturale invece, ha detto Verdone, “dobbiamo fare molto. Servono più biblioteche, non bisogna chiudere le librerie e, siccome ormai l’età si prolunga per tutti quanti, c’è bisogno di strutture per creare condivisione e aggregazione per gli anziani”.

