Prima la quarta stagione di ‘Vita Da Carlo’, che andrà in onda in streaming su Paramount+ tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026. Poi, il ritorno al cinema. Sono i piani per il futuro di Carlo Verdone, raccontati dall’attore e regista a LaPresse a margine della presentazione del set della nuova stagione della sua serie, al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. “Il film mi manca moltissimo, sono cinque anni che non ne faccio uno”, ha detto Verdone. “La serie è un film dilatato, uno spazio immenso, il film ha quei tempi, è come una partita di calcio che devi giocare in 90 minuti. Io sono nato col cinema e ho voglia di riappropriarmi dei miei strumenti, del mio modo di scrivere che è diverso da quello delle serie. Ne ho una grande nostalgia“. Verdone ha anche commentato il ritorno al successo dei film italiani al box office, dicendo: “Non importa se i film sono eccezionali o no. L’importante è che la gente sia curiosa e vada al cinema. Più stacchiamo il biglietto più c’è possibilità che altre sale non chiudano. Tifiamo per tutto il cinema, non solo quello italiano, affinché escano bei film. Più ci sono bei film più possibilità hanno le sale di restare aperte”. Infine, una parola per la situazione della Roma, squadra di calcio di cui Verdone è tifosissimo: “Ranieri è una persona seria che ha le idee molto chiare, il problema sono i giocatori. La Roma ha fatto capire che non sa incidere. A volte c’è un gran tiro di Pellegrini, altre volte un cross che Dovbyk mette dentro da cinque centimetri ma mi chiedo: da quanto non vediamo un vero gol da centravanti? L’ha fatto giusto El Shaarawy col Genoa. Anche Dybala sta un po’ mancando nelle ultime partite“. In questo momento – conclude – “dobbiamo salvarci e stare un po’ più tranquilli, poi bisognerà rimboccarsi le maniche, rivedere qualche giocatore e fare dei buoni acquisti, soprattutto a centrocampo, ma anche in attacco e in difesa, anche se Hummels è sempre una sicurezza“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata