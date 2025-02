Claudio Fasulo (Rai): "Indossata al Dopofestival? Se così violati accordi"

Continua a far discutere la collana di Tony Effe su cui va avanti una polemica da più di 36 ore. Al termine della terza sera, il trapper romano aveva infatti sbottato in diretta su Radio 2 con Gino Castaldo ed Ema Stockholma perché, aveva spiegato, un dirigente Rai gli aveva imposto di togliersi la collana poco prima di salire sul palco per la sua esibizione. Subito dopo aveva rincarato la dose manifestando il proprio dissenso per l’accaduto anche al Dopofestival da Cattelan. In entrambe le occasioni però l’autore di “Damme na mano” aveva indossato proprio quel prezioso gioiello della discordia (dal valore stimato di circa 70mila euro).

Fasulo: “Tony Effe con collana a Dopofestival? Se così violati accordi”

Sull’accaduto è tornato Claudio Fasulo, vicedirettore dell’Intrattenimento del Prime time Rai a margine della conferenza stampa di presentazione dell’ultima serata del Festival di Sanremo. “Gli artisti firmano un accordo con la Rai che prevede il divieto di pubblicità occulta sia con i marchi che con gli oggetti riconducibili ai marchi, perché la pubblicità occulta è una violazione delle regole della pubblicità”, ha dichiarato il dirigente di viale Mazzini rispondendo ad alcune domande sul caso. Quando gli viene fatto notare che l’artista ha indossato la stessa collana anche al Dopofestival e su Radio2, risponde: “In tal caso starebbe violando gli accordi che abbiamo preso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SOSA 🇮🇹 (@tonyeffebaby777)

Tony Effe in sala stampa con collane e maglia Topo Gigio

Il trapper si è poi presentato nella sala stampa del roof dell’Ariston con diverse collane e la maglia di Topo Gigio, gadget legato alla canzone di Lucio Corsi ‘Volevo essere un duro’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata