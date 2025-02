Sono 26 le esibizioni previste. Attesa per l'intervento di Benigni super ospite a sorpresa

Tutto pronto all’Ariston per la quarta serata del 75° Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover e ai duetti. Rose Villain è la prima artista a salire sul palco accompagna da Chiello. I due canteranno Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti. Attesa per il ritorno di Roberto Benigni, ospite a sorpresa della kermesse come annunciato dal direttore artistico Carlo Conti. Curiosità anche per la cover di Fedez che porta assieme a Marco Masini la celebre “Bella stronza” in una versione ‘ripulita’.

Il programma della quarta serata di #Sanremo2025 👇https://t.co/cfOycE8xw8 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 14, 2025

Benigni: “Ho salutato Marcella con ‘Bella ciao’ e per par condicio i Neri per caso”

“Tutti parlano del Festival. Hai bloccato l’Italia. Dovresti fare il ministro dei trasporti. Lo faresti in maniera straordinaria. Non parliamo di politica, sennò la situazione è tesa, c’è nervosismo. Dietro le quinte ho visto Marcella Bella, e le ho detto ‘Bella ciao!’. Per par condicio ho dovuto salutare anche i ‘Neri per caso‘”. Così Roberto Benigni ospite al Festival di Sanremo, scherzando con Carlo Conti in apertura della quarta serata del Festival di Sanremo.

Benigni: “Festival Amadeus non è finito, suoi cantanti ancora in attesa”

“Il Festival di Amadeus non è ancora finito. Entrando ho visto dei cantanti che ancora sono in attesa di cantare dall’anno scorso”. Così Roberto Benigni ospite al Festival di Sanremo, scherzando con Carlo Conti in apertura della quarta serata del Festival di Sanremo.

Conti: “Mio sogno avere Benigni al Festival, farà annuncio importante”

“Stasera ci sarà un solo vincitore, ma sarà sempre un inno alla musica italiana e internazionale”. Lo ha detto il conduttore del Festival di Sanremo, Carlo Conti, intervistato al Tg1. E sulla partecipazione del Permio Oscar Roberto Benigni ha detto: “Era un mio sogno averlo nei miei 3 Festival precedenti e non c’ero riuscito. Stasera c’è, e ha detto di voler fare un annuncio importante”.

Tony Effe a Conti: “Se oggi mi levano i gioielli canti tu”

“Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare”. Lo scrive Tony Effe sulle sue storie Instagram taggando il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti. Chiaro riferimento alla vicenda della collana che il rapper romano è stato costretto a togliere nella terza serata, facendolo infuriare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata