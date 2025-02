Il rapper milanese e il cantante toscano tolgono le frasi sensibili della celebre canzone del 1995

Fedez e Marco Masini hanno tagliato tutte le frasi che avrebbero potuto sollevare polemiche contenute in ‘Bella stronza‘, il brano del 1995 scelto dal rapper milanese per la serata delle cover di oggi al Festival di Sanremo.

Masini intona la canzone poi s’inserisce il rap di Fedez

Il pezzo si apre con Masini che intona la canzone, senza nessuno stravolgimento fino al verso precedente, quello che contiene le frasi “sensibili” che avevano destato polemiche alla vigilia. A quel punto si inserisce il rap di Fedez: una lettera a un amore finito, e ricordando momenti belli e momenti brutti di questa storia d’amore giunta al capolinea forse ancor prima di decollare.

Lo si intuisce da alcuni passaggi tra cui “Mi hai detto che sono la ragione per cui non riesci più ad amare. Ma come tutto può finire ancora prima di iniziare. Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male”, che sembra riferirsi più ad Angelica Montini che non alla ex moglie Chiara Ferragni. Sulle parole di Fedez si inserisce poi il controcanto di Masini, scremando quasi completamente la seconda parte della canzone fino alla chiusa finale.

