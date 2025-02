Il cantante romano infuriato dopo la limitazione impostagli durante la terza serata

La collana ‘Hardwear’ di Tiffany che ieri la Rai ha deciso di non far indossare a Tony Effe è già apparsa sul palco dell’Ariston alla 74esima edizione del Festival di Sanremo dello scorso anno. Come verificato da LaPresse, infatti la collana è stata indossata sullo stesso palco dal cantante Sangiovanni nel 2024.

Tony Effe si era detto furioso al termine della terza serata del Festival proprio per la limitazione impostagli. “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Il perché? Chiedetelo a loro”, ha raccontato il rapper romano. “Sono inca…to nero, adesso sono ca..i. Sono arrabbiatissimo”, ha aggiunto.

Tutti gli altri casi di gioelli iconici indossati sul palco

Quello della collana in questione non è l’unico precedente di gioielli iconici indossati dagli artisti sul palco. Nel 2023 anche Elodie si è esibita all’Ariston con degli orecchini di Tiffany appartenenti alla stessa collezione indossata da Tony Effe e Sangiovanni. Il gioiello non è nuovo, è la versione ‘City HardWear’ introdotta nel 2017 per celebrare i 140 anni di attività del marchio. Lo scorso anno anche Emma ha sfoggiato preziosi del brand americano indossando un bracciale della collezione Elsa Peretti ‘Bone Cuff’ mentre Mahmood si è esibito con al polso l’orologio senza tempo ‘Santos’ di Cartier e anelli della stessa casa francese. Nell’edizione di quest’anno i gioielli di Achille Lauro sono firmati Damiani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata