(LaPresse) “Non è immaginabile un festival non a Sanremo. Il Festival di Sanremo è di Sanremo. Poi ognuno può decidere di fare quello che vuole dal punto di vista del business ma il festival è di Sanremo e farlo da un’altra parte non avrebbe senso. È di Sanremo e sarà sempre di Sanremo. La città farà tutto il possibile e anche la nostra Regione per aumentarne l’esposizione, la visibilità e la possibilità di raggiungere la città. Abbiamo dei problemi logistici. La regione Liguria sta investendo nell’infrastruttura per far sì che Sanremo sia sempre più accessibile a tutti”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, oggi a margine della conferenza stampa all’Ariston, rispondendo a chi chiede del ricorso della Rai contro la sentenza del Tar della Liguria che aveva dichiarato illegittimo l’affidamento “diretto” alla Rai, da parte del Comune di Sanremo e se teme che la kermesse possa “migrare” in un’altra città.

