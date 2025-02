Vestiti bianchi, humour e commozione sul palco dell'Ariston

Tre co-conduttrici per la terza serata del Festival di Sanremo. Sono infatti Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa ad affiancare Carlo Conti durante la puntata del giovedì della kermesse, tra abiti bianchi, commozione e humour.

La commozione di Miriam Leone

Momento di commozione per Miriam Leone, una delle co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo, entrata in scena con un abito nero a sirena, tempestato di grandi perle. “Il mio bimbo ora sta dormendo. Lo saluto per quando sarà grande e vedrà la mamma in questo momento”, ha detto l’attrice prima di asciugarsi gli occhi con le mani. Carlo Conti ha ricordato di averla “incoronata Miss Italia nel 2008”.

Elettra Lamborghini in bianco

Elettra Lamborghini – tra le co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo – scende dalle scale dell’Ariston indossando un abito a sirena bianca illuminato da Swarovski. Poi raggiunge Carlo Conti e scherza: “Sono pronta ma ti devo dire una cosa, l’abito bianco è in tuo onore, perché voglio favorire la tua abbronzatura”.

Il ciclone Follesa e le gag con Conti

Subito gag per Katia Follesa, tra le co-conduttrici della terza serata . La comica si è presentata con il bob da neve, minacciando di usarlo per scendere le temute scale dell’Ariston. Carlo Conti è quindi salito a prenderla. Follesa indossa un vestito nero con la scollatura a cuore. “Volevo salutare tutte le donne che come me vogliono raggiungere degli obiettivi”, ha detto. “Non canterò, non ballerò e soprattutto non devolverò il mio cachet in beneficenza”, ha annunciato ironicamente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata