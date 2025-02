Sul palco dell'Ariston stasera Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa oltre alle esibizioni degli altri Big in gara

Attesa per la terza serata del 75° Festival di Sanremo. Accanto al direttore artistico Carlo Conti ci saranno stasera Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Sul palco dell’Ariston si alterneranno poi gli altri 14 cantanti in gara che si esibiranno dopo la finale della categoria Nuove proposte in cui se la vedranno Alex Wyse e Settembre.

Ospiti di questa terza serata i Duran Duran che proporranno un medley dei loro successi. Poi ci sarà spazio per Edoardo Bennato e per Iva Zanicchi che riceverà il Premio alla Carriera e si esibirà in un medley dei suoi successi.

Victoria dei Maneskin stasera sul palco con i Duran Duran

Secondo quanto apprende LaPresse Victoria De Angelis sarà stasera sul palco dell’Ariston con i Duran Duran, super ospiti della terza serata del Festival di Sanremo. La notizia era stata anticipata da Selvaggia Lucarelli sui suoi canali social. L’esibizione della bassista dei Maneskin, segue la performance da solista di Damiano David, frontman del gruppo rock romano, avvenuta nella seconda serata di ieri.

Caso ultrà, Conti: “Fedez? Sono un direttore artistico non un giudice”

“Per quanto mi riguarda”, Fedez “non è stato indagato”. “Per fortuna sono un direttore artistico, non un giudice”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, nel corso della conferenza stampa nella sala ‘Lucio Dalla’, rispondendo a chi chiede sull’opportunità della presenza di Fedez in gara, dati i suoi legami con l’ultrà del Milan Luca Lucci, finito in un’inchiesta della procura di Milano. “Io sono un garantista – ha detto Conti – per quanto riguarda qualsiasi tipo di processo. Per me esiste, ed è fondamentale, la presunzione di innocenza. Dopo di che, se c’è un avviso di garanzia, è giusto ritirarsi, in altri casi sono scelte personali. L’azienda mi ha chiesto di scegliere delle canzoni, rappresentative del mondo musicale e ho scelto queste”.

Ascolti, picco da 16,5 mln spettatori con baby prodigio Gervasi

Durante la seconda serata del festival di Sanremo si è registrato un picco di ascolto da 16,5 milioni di spettatori medi durante l’esibizione al pianoforte del baby prodigio Alessandro Gervasi alle 22.14. Il 70% di share alle 23.57 con Nino Frassica in scena.

Conti: “Moderatamente felice per risultati, si continua a pedalare”

“Sono moderatamente felice. Avevo detto che non mi sarei abbattuto con risultati non clamorosi, e non mi esalterò con risultati così. Si continua a pedalare”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, nel corso della conferenza stampa alla sala Lucio Dalla.

Conti: “Radio fondamentale per me e per il Festival”

Per la mia formazione “credo che la radio sia fondamentale. Da sempre le radio hanno contribuito a far crescere il Festival. Ora anche di più con le radioweb, le app”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, nel corso della conferenza stampa alla sala stampa Lucio Dalla, rispondendo a chi chiede un commento sull’importanze delle radio in occasione della Giornata Mondiale della Radio, che cade oggi. “Nell’80 i The Buggles cantavano ‘Video Killed the Radio Star‘, che la tv avrebbe ucciso la radio, e invece mi pare che la stella della radio continui a brillare”.

Conti riceve attestato esercito e ringrazia militari nel mondo

Carlo Conti, durante la conferenza stampa nella sala stampa Dalla, ha ricevuto un atto di giuramento da un alto ufficiale dell’esercito di Radio Esercito Web. Ha quindi salutato tutti “tutti i militari che sono nel mondo per garantire la pace. Grazie”.

Conti: “Su modalità voto c’è sempre stato un polverone”

Sulle modalità di voto, “da quello che ho visto, lo scorso anno ci fu un polverone. C’è sempre stato un polverone sulle votazioni. Abbiamo cercato di fare la cosa più equa e lineare possibile. La cosa più importante è stata togliere le cover dal voto finale, perché è un gioco a parte, e non va a influenzare la classifica finale”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, nel corso della conferenza stampa alla sala Lucio Dalla.

Follesa: “Lusingata da chiamata Carlo, mi merito questo palco”

“E’ scontato dire che sono lusingata di questa chiamata del signore. Del signor Carlo. Io conto di divertirmi moltissimo stasera. Mi merito questo palco dopo tanti anni di lavoro e sono felicissima di farne parte insieme alle mie colleghe”. Lo ha detto la co-conduttrice della terza serata Festival di Sanremo, Katia Follesa, nel corso della conferenza stampa all’Ariston.

Leone: “Con Conti diventata Miss Italia, non potevo dire di no”

“Quando Carlo mi ha chiamata sono stata felicissima, con lui ho vinto Miss Italia nel 2008″. Così Miriam Leone, tra le co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo, in conferenza stampa nel roof dell’Ariston. “Non nascondo l’emozione di essere qua, il Festival è il tempio dell’italianità – ha aggiunto – di tante emozioni”. Poi un retroscena: “Dieci anni fa avevo detto di no a Carlo perché stavo girando ‘Non uccidere’ a Torino”. “E’ vero, nel 2015 era la prima donna a cui avevo pensato”, ha confermato il direttore artistico. “Non potevo dire ancora di no”, ha aggiunto Leone.

Ciannamea (Rai): 11,4 mln spettatori da tv tradizionale Sanremo

Sono stati 11,4 milioni gli spettatori registrati nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, derivanti dalla tv tradizionale. A questo dato si aggiungono 400mila spettatori da altri dispositivi. Per quanto riguarda l’on demand, questo è stato pari a circa 300mila ascoltatori. A rendere noti i dati è stato il direttore del Prime Time Rai, Marcello Ciannamea in conferenza stampa all’Ariston.

