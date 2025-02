“Se mi aspettavo un dissing tra Fedez e Tony Effe? Non è ancora detto, non so nulla ma può succedere di tutto”. Lo ha detto Elettra Lamborghini, a margine della conferenza stampa al teatro Ariston dove questa sera sarà una delle tre co-conduttrici scelte da Carlo Conti, insieme a Miriam Leone e Katia Follesa, nella terza serata di Sanremo 2025.

“Sarebbe fantastico partecipare al prossimo Festival, ho qualche pezzo, ci sto lavorando”, ha detto la cantante bolognese e, a chi le chiedeva se preferisse quello di Amadeus, ha risposto: “A me piacciono entrambi, mi sta piacendo molto anche se ieri mi sono addormentata perché ero un po’ stanchina, stavo un po’ male ma oggi sto meglio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata