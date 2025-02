Giovedì la finale della categoria Nuove Proposte

(LaPresse) – “Vincere sarebbe una soddisfazione, ma non vorrei vederla come una competizione per quanto lo è, abbiamo fatto un percorso insieme io e Settembre, Maria Tomba, Vale Lp e Lil Jolie, ci conosciamo e so che per tutti è un più un’occasione per promuovere i nostri brani, io porto una canzone che parla di libertà e sono contento di poterlo portare al Festival. Vorrei vivermi il momento, indipendentemente da quello che sarà sono tranquillo perché essere su questo palco è già una vittoria”. Lo racconta a LaPresse Alex Wyse che questa sera sul palco dell’Ariston stasera si giocherà la vittoria con Settembre per la categoria Nuove Proposte. Alex presenterà il brano Rockstar, una canzone che parla del desiderio di libertà e la ribellione contro le convenzioni sociali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata