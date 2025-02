Il frontman dei Maneskin torna da solista: "Il Festival punto più alto raggiungibile"

Damiano David porta Lucio Dalla a Sanremo 2025. La sorpresa è andata in scena in sala stampa, durante la conferenza della seconda serata del Festival. Alle prese con la carriera da solista il frontman dei Maneskin, super ospite di stasera mercoledì 12 febbraio, ha annunciato che si esibirà in un omaggio a Lucio Dalla, definito “un riferimento” della musica italiana. “Sarò accompagnato da un grandissimo talento”, ha aggiunto.

“Quello che ho fatto con” i Maneskin “ci ha aperto il mondo”, ha proseguito Damiano soffermandosi sul successo straordinario ottenuto con la sua band. Allo stesso tempo, lo ripeto continuamente” Sanremo “è il punto più alto raggiungibile e farlo con un progetto da solista è importantissimo per me”. “Sono cresciuto, sono mosso sempre dalle stesse cose e capace ora di riconoscere e veicolare le emozioni”, ha aggiunto.

