Al primo posto Lucio Corsi seguito da Brunori Sas mentre al terzo posto troviamo Bresh

Conclusa la prima serata del Festival di Sanremo è arrivata anche la classifica del FantaSanremo, gioco-evento il cui successo negli ultimi anni è andato di pari passo con quello della kermesse canora. A dominare la serata d’esordio è stato Lucio Corsi la cui performance è valsa ben 90 punti. Alla seconda posizione c’è Brunori Sas che di punti ne ha conquistati 85 punti. Per il cantante calabrese, premiato dal bonus “top 5” sono arrivati punti extra dall’accompagnamento con la chitarra e dal doppio inchino oltre che dalla partecipazione al DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan.

La scapezzolata di Rkomi vale il bonus

Terzo gradino del podio per Bresh, che ha fatto segnare sul tabellino 75 punti. Al quarto troviamo Rkomi, 65 punti conquistati anche grazie al bonus “scapezzolata” (era a petto nudo sotto la giacca). Quinto posto per Olly, accreditato alla vigilia come possibile vincitore, con 60 punti gli stessi conquistati dai Modà. Simone Cristicchi che ha ricevuto10 punti extra per la standing ovation alla fine del suo brano “Quando sarai piccola” dedicato alla madre. Poco attenti al FantaSanremo Fedez e Achille Lauro, al centro del gossip nei giorni scorsi per via di un presunto flirt tra il cantante romano e Chiara Ferragni, ex moglie del rapper di Rozzano. I due cantanti portano a casa rispettivamente 25 e 35 punti.

La classifica del FantaSanremo dopo la prima giornata

Nella classifica totale troviamo poi un nutrito gruppo di artisti con 50 punti: Shablo, i ComaCose, Clara, Joan Thiele e i The Kolors. Seguono il trio formato da Irama, Serena Brancale, Gaia a 45 punti mentre a 40 troviamo Willie Peyote, Giorgia e Sarah Toscano. Assieme al già citato Achille Lauro, a 35 punti ci sono anche Elodie e Francesca Michielin. Solitaria con 30 punti troviamo Marcella Bella seguita a 25 da Rose Villain, Tony Effe, Fedez e Rocco Hunt. Chiudono la classifica Francesco Gabbani e Noemi con 15 punti.

