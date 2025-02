Fasulo: "Problema tecnico dovuto a un guasto"

Sanremo 2025 inizia con un blackout di una ventina di secondi. Ma all’indomani della prima serata con l’inconveniente che si è verificato in apertura durante l’omaggio a Ezio Bosso, il direttore artistico Carlo Conti ci scherza su.

“In studio si sentiva benissimo l’audio. Sarà stato un problema di satelliti. Elon Musk! Sarà stato Elon Musk“, dice Conti, in conferenza stampa all’Ariston, a chi chiede del problema tecnico. A chiarire le ragioni dell’inconveniente è stato il vicedirettore del Prime Time Claudio Fasulo che ha spiegato che “il black out audio di 23 secondi è stato dovuto ad un guasto ad un processore audio alla messa in onda di Roma”.

