E sui social c'è chi ironizza: "È stato Amadeus"

Non inizia nel migliore dei modi il 75esimo Festival di Sanremo: in apertura di puntata della prima serata c’è stato un blackout audio di circa venti secondi. Il direttore artistico Carlo Conti aveva appena iniziato a ricordare Ezio Bosso, il pianista scomparso nel 2020, quando l’audio della messa in onda è sparito. È tutto tornato alla normalità in poco tempo, ma sui social c’è già chi ironizza e, postando una foto di Amadeus, che ha diretto la kermesse per gli ultimi cinque anni, scrive: “L’uomo che ha manomesso l’audio per 20 secondi“.

