L'applicazione non accessibile, come segnalato da diversi utenti sui social

Non solo problemi di audio all’inizio di Sanremo 2025. Anche Fantasanremo è andato in down in apertura di serata. Il gioco che assegna punti in base al comportamento dei cantanti partecipanti alla gara dei Big non è al momento accessibile tramite l’app. Il disservizio è ovviamente stato notato sui social, dove molti utenti spettatori di Sanremo si stanno interrogando sul problema proprio mentre i primi artisti sul palco dell’Ariston stanno regalando i primi punti ai partecipanti. Su X, il profilo ufficiale di Fantasanremo ha aperto la serata citando Bruno Pizzul (“Partiti. Soffriamo”), elencando poi i potenziali punti acquisiti dai concorrenti sulla base delle performance.

