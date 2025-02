(LaPresse) Iniziativa curiosa a Sanremo di Tony Effe he ha accolto i fan offrendo maritozzi all’inaugurazione del chiosco allestito in Riviera insieme a Chef Ruben. Bagno di folla per il rapper che partecipa alla 75esima edizione del Festival con il suo brano ‘Damme ‘na mano’, dedicato alla sua Roma.

