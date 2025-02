Accanto al direttore artistico il sindaco del comune ligure, Alessandro Mager e Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai

Sale l’attesa per l’inizio del Festival di Sanremo 2025. Primo atto ufficiale della Kermesse, come da tradizione, è la conferenza stampa della vigilia che darà formalmente avvio alla 75esima edizione del Festival. Al centro della scena c’è il direttore artistico Carlo Conti che domani sarà accompagnato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, co-conduttori della prima serata, intervenuti in un secondo momento della conferenza. “Con noi ci sarebbe stato un quarto elemento su quel palco, e sarebbe stato Fabrizio Frizzi” ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti.

Presente alla conferenza stampa anche Alessandro Mager, Sindaco del Comune di Sanremo, Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Claudio Fasulo, Vicedirettore Intrattenimento Prime Time della Rai e Alessandro Sindoni, Assessore al Turismo, Manifestazioni e Sport di Sanremo.

Conti: “No monologhi, ma la politica non c’entra”

“Non ho mai avuto pressioni. Ringrazio l’azienda che si è fidata di me conoscendo il mio modo di lavorare. Non cerco le polemiche che ci possono sempre essere al Festival. Io cerco di parlare a tutti. Rispetto molto i monologhi, ma voglio rispettare i tempi, e restare entro l’1,10-1,20. Per l’ultima sera mi si conceda un po’ più di tempo”. “Ho scelto di non fare cose un po’ lunghe, ma sintetizzare in riflessioni veloci. A volte è meglio una parola che una lunga chiacchierata“, “la politica non c’entra niente”.

“Ho invitato Edoardo Bove che ha subito questa terribile esperienza e racconterà come un ragazzo di 22 anni sta vivendo questo momento”.

Conti: “Io antifascista? Certo, ma è una domanda anacronistica”

“Dichiararmi antifascista? Certo, che problema c’è. Siamo nel 2025. Personalmente la trovo un po’ anacronistica questa domanda” ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti. “Non dovremmo dimenticare piuttosto cosa hanno fatto i nostri genitori e i nostri nonni perdendo la vita per noi”, ha aggiunto Conti.

Scotti: “A Mediaset mai sentito parlare di interesse per acquisire Sanremo”

“Se posso farvi la spia, non ho mai sentito parlare seriamente” di un interesse di Mediaset ad acquisire il Festival di Sanremo. Così Gerry Scotti, che co-condurrà la prima serata del Festival, nella conferenza stampa di presentazione della kermesse nel roof dell’Ariston. “Ho portato l’acconto”, ha scherzato, rispondendo a una domanda sul tema. “E’ più facile che io conduca il Festival in Rai che Mediaset si prenda tutto il baraccone di Sanremo”, ha aggiunto.

Clerici, una gioia quando Conti mi ha voluto al Festival

E’ stata “una gioia” quando Carlo Conti “mi ha comunicato” del Festival di Sanremo. “Me l’ha detto tardi e non me l’aspettavo assolutamente. Quando ci eravamo visti avevamo accuratamente evitato l’argomento Festival. Poi a gennaio mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Devi dirmi di sì sulla fiducia’ e io gli ho detto di sì”. Così Antonella Clerici, co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo, in conferenza stampa nel roof dell’Ariston. “Ieri abbiamo un po’ provato sul palco e ci siamo davvero divertiti tantissimo. Speriamo di farlo anche domani – ha aggiunto – se riusciamo a comunicare il senso dell’amicizia e dello stare sul palco sarebbe una cosa molto carina”. Con Gerry Scotti (altro co-conduttore della prima serata, “non dobbiamo dimostrare nulla” la responsabilità, ha scherzato, “è di Carlo”.

Ciannamea: “Brand integration importante per fatturato e racconto editoriale”

“L’integrazione tra i brand, e il racconto editoriale per noi è molto importante per tante ragioni. Due su tutte. La prima ovviamente il fatturato, il contributo economico. L’altra molto importante è il valore aggiunto e il contributo che dà questa ‘brand integration’ al racconto editoriale”. Lo ha detto il direttore del Prime Time Rai, Marcello Ciannamea, nel corso della conferenza stampa d’apertura della 75esima edizione della kermesse, al teatro Ariston.

“Un valore aggiunto che si è evoluto nel tempo con caratteristiche sofisticate importanti – ha aggiunto Ciannamea -. Lo vedremo ancora di più quando sarà operativo pienamente, da martedì, il ‘Suzuki Stage’ che vedrà alternarsi in collegamento con l’Ariston, 5 grandi artisti che indubbiamente danno un valore aggiunto fondamentale al racconto editoriale, valorizzando nello stesso tempo il brand. Non trascurerei anche l’altro palco importante, e cioè il palco galleggiante della Costa Toscana su cui si esibiranno con un grande spettacolo i Planet funk”.

Conti ricorda Ernesto Assante, sala stampa applaude giornalista

“Rivolgo un pensiero particolare a chi ci ha lasciato, come Ernesto Assante“. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, nel corso della conferenza stampa d’apertura della 75esima edizione della kermesse, al teatro Ariston. La sala stampa si è unita in un applauso corale per ricordare il giornalista scomparso il 26 febbraio 2024, proprio pochi giorni dopo il 74esimo Festival di Sanremo.

Sindaco Mager, felicissimi di riabbracciare Carlo Conti

“Carlo Conti è un caro amico di Sanremo e noi siamo felicissimi di poterlo riabbracciare. Siamo già partiti alla grande nonostante si debba ancora iniziare. Ormai da anni il Festival è uscito dal teatro Aristn, e si è allargato a tutta la città. Questo grazie a Rai Pubblicità. Ringrazio tutti gli sponsor, per questa edizione che sarà una grande edizione anche grazie al loro contributo”. Lo ha detto il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, nel corso della conferenza stampa d’apertura della 75esima edizione della kermesse, al teatro Ariston. “C’è grande attesa per la serata di domani, ma stasera ci sarà un appuntamento con l’attesissima sfilata dei cantanti sull’Eni Carpet. Sono al mio primo Festival da sindaco, e lo sto vivendo con grande, grande emozione. Il fatto di trovarmi qui è motivo di soddisfazione e orgoglio, ma mi suscita anche una grande emozione”.

Conti: “Inizierò Festival con omaggio a Ezio Bosso”

“Sicuramente delle mie 3 edizioni ci sono un paio di momenti che restano nel cuore. Quando ho ospitato Sammy Basso e un altro quando ho avuto modo di far conoscere il maestro Ezio Bosso. Per questo inizierò il Festival con un suo brano rielaborato dall’orchestra e un suo filmato”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, nel corso della conferenza stampa d’apertura della 75esima edizione della kermesse, al teatro Ariston.

