Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, torna a “casa”, in Vaticano, dove è nato e cresciuto, ospite dell’evento di presentazione della mostra ‘En Route’ che lo vede protagonista.

“Il Vaticano è casa mia, ci sono nato. Il mio babbo ha lavorato in Vaticano per 55 anni, noi 4 figli siamo nati in Porta Cavalleggeri, qui abbiamo fatto i vaccini da piccoli, andavamo in farmacia, al governatorato a comprare le scarpe, casa mia era invasa di rotoli giganti di carta igienica perché le cose si potevano comprare solo all’ingrosso e casa mia era piena di bancali di cose che poi a volte regalavamo”.

