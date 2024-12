Diversi casi ‘eclatanti’ quest’anno sono finiti in tribunale, coinvolgendo star e personaggi famosi: vediamone alcuni.

Il caso Puff Daddy

Sean “Diddy” Combs (o Puff Daddy) è stato incarcerato a settembre in attesa di processo per un caso federale di traffico sessuale che lo vede accusato di crimini sessuali, ricatti e atti di violenza giudicati “scioccanti”. L’atto d’accusa fa riferimento anche a un’aggressione contro la sua ex fidanzata, la cantante R&B Cassie.

La sparatoria sul set di ‘Rust’

A luglio, un giudice del New Mexico ha archiviato l’accusa di omicidio colposo contro Alec Baldwin per la sparatoria mortale sul set di ‘Rust’ nel 2021.

La morte di Matthew Perry

Un medico di San Diego accusato in relazione alla overdose fatale di Matthew Perry si è dichiarato colpevole di cospirazione per distribuire l’anestetico chirurgico ketamina. Perry è stato trovato morto dal suo assistente il 28 ottobre 2023. Il medico legale ha stabilito che la ketamina è stata la causa principale del decesso. L’attore stava usando il farmaco sotto la supervisione del suo medico, in un trattamento legale ma off-label per la depressione, che sta diventando sempre più comune.

