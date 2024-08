L'autopsia aveva rilevato che nel suo corpo c'era la quantità di ketamina che viene somministrata per un'anestesia

Le autorità statunitensi hanno arrestato una persona per la morte di Matthew Perry, deceduto per overdose accidentale di ketamina l’anno scorso, secondo quanto riferito in condizione di anonimato da una fonte delle forze dell’ordine all’Associated Press.

I funzionari hanno convocato una conferenza stampa a Los Angeles per annunciare i dettagli del caso. Perry è stato trovato senza vita da un assistente nella sua vasca idromassaggio il 28 ottobre 2023. La sua autopsia, pubblicata a dicembre, ha rilevato che nel suo corpo c’era la quantità di ketamina che viene somministrata per un’anestesia.

Persone vicine all’attore hanno riferito agli investigatori che l’ex stella di ‘Friends’ stava seguendo una terapia con somministrazione di ketamina. Ma il medico legale ha affermato che l’ultimo trattamento di Perry, una settimana e mezza prima della tragedia, non avrebbe spiegato i livelli della sostanza nel suo sangue. Il farmaco viene solitamente metabolizzato nel giro di poche ore. Almeno due dottori stavano curando il 54enne, uno psichiatra e un anestesista che era il suo medico di base, ha affermato il rapporto del medico legale. Non sono state trovate droghe illecite o accessori nella sua casa. La ketamina è stata elencata come causa primaria della morte, che è stata dichiarata un incidente senza alcun sospetto di azione criminale, secondo quanto stabilito dal rapporto.

Perry ha lottato contro la tossicodipendenza per anni, a partire dai tempi di ‘Friends’, quando divenne una delle più grandi star televisive della sua generazione interpretando Chandler Bing al fianco di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer per 10 stagioni, dal 1994 al 2004, nella sitcom della NBC diventata un cult.

