La conduttrice oggi vive la relazione con Bastian: "E' stato lui a fare il primo passo"

“La gente spera nel mio ritorno con Totti. Ma non è possibile e neppure rispettoso per chi ci è accanto”. Così Ilary Blasi a Grazia dove ha parlato della serie ‘Ilary’, cinque puntate in programma su Netflix dal 9 gennaio. All’inizio della serie amiche e sorelle sostengono che lei, grazie alla sua determinazione, sia tornata a essere quella di un tempo. Ilary dice di essere d’accordo con questa lettura anche se – spiega – “il passato non si cancella e sarebbe un peccato farlo, è stato bellissimo, ho ricordi emozionanti, ogni tanto riaffiorano dei flash. Ma non vivo il passato, vivo il qui e ora, e sono proiettata nel futuro”. Ilary racconta poi la sua esperienza da madre separata: “Impari ad avvisare, per rendere partecipe l’altro. Ma ho sempre fatto da sola, contato sulle mie forze, deciso io per i ragazzi. Lui (Totti, ndr) per lavoro era spesso assente. Quindi non è variato molto, non ho sentito il peso di una nuova situazione. Insomma, è tutto come prima”. Prima di ‘Ilary’ è arrivata ‘Unica’, altra serie Netflix, che Blasi definisce “l’esperienza più difficile che ho fatto. Però, o hai il coraggio di aprirti come ho fatto io, oppure non ha senso. Mi costò parlarne a cuore aperto. Chiesi a tutti i presenti della produzione di uscire dalla stanza, andare via. Per sette ore ho parlato a ruota libera”. In ‘Ilary’, invece, spiega di aver raccontato “chi sono davvero. Qui non c’è un copione, mi sono divertita. Era un progetto che volevo fare già da tempo”.

La relazione con Bastian

Blasi oggi vive la relazione con Bastian. E’ stato lui, racconta, a fare il primo passo. “Io a tutto pensavo tranne che a trovare il fidanzato, ero sola da quattro mesi – ricorda – Eravamo nella lounge di una compagnia aerea, stavamo aspettando di imbarcarci. Io per tornare a Roma e lui in Germania. Non mi aveva mai vista prima e non sapeva chi fossi, per fortuna. Mi ha attesa fuori dalla toilette, si è presentato e poi invece di chiedermi il numero mi ha chiesto quale fosse il mio profilo Instagram. Essendo una boomer, gliel’ho dato ma non ho chiesto il suo. Quando ho raggiunto mia sorella e la mia amica Francesca, che avevano visto tutto, sono state loro a insistere perché corressi a chiederglielo prima del suo imbarco: “Vai o non lo ritroverai mai più”, dicevano. Ho troppi follower, non avrei visto la sua richiesta. È così che ci siamo collegati”. Ma come ha introdotto Bastian ai figli? “Ai più grandi l’ho detto a cena – racconta – Ho impressa l’immagine di Cristian che mi guarda e mi fa: ‘Ma perchè tedesco?’. Cristian e Chanel sono cane e gatto come tutti i fratelli, ma in questo caso sono stati complici. La piccolina per un lungo periodo lo definiva il signore inglese. Ora sa che Bastian è un amico speciale della mamma”.

