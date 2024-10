Foto, fiori, dediche e peluches in piazza Santi e Apostoli per il 31enne morto a Buenos Aires il 16 ottobre

Anche Roma ha voluto ricordare Liam Payne. I fan del cantante hanno creato un altarino in piazza Santi e Apostoli per l’ex membro degli One Direction morto a seguito di una caduta da una finestra presso l’hotel dove alloggiava a Buenos Aires lo scorso 16 ottobre. Foto, fiori, dediche e peluches riempiono la piccola struttura, dove i suoi ammiratori si fermano per dedicare al trentunenne un minuto di raccoglimento.

