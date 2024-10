L'artista ha presentato il documentario "FUORI DAI MARGINI" realizzato da Save The Children

(LaPresse) Elodie alla Festa del Cinema di Roma. L’artista ha presentato il documentario “FUORI DAI MARGINI” realizzato da Save The Children e che andrà inonda su Discovery+ dal 27 ottobre e poi a novembre sul Nove. “Credo che ho avuto la fortuna di credere in me stessa e avere persone che mi hanno dato la possibilità di lavorare e far sì che il mio sogno diventasse realtà – ha detto Elodie -. E’ un momento molto felice della mia vita, dove ho la possibiiltà di lavorare con i miei sogni, di crescere, di poter studiare”.

