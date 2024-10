Il collegamento con la trasmissione di Fazio sul Nove

Al Pacino in collegamento a ‘Che tempo che fa‘ sul Nove racconta dell’episodio in cui ha visto Marlon Brando mangiare un pollo con le mani. “Eravamo in ospedale, stavamo mangiando insieme, Francis mi ha detto vai e mangia con Marlon così lo conosci meglio. Io non mangiavo perché ero molto nervoso, ero lì sul letto dell’ospedale, lui si stava mangiando questo pollo alla cacciatora e io ho detto non ci sono tovaglioli, pensavo ‘forse devo andare a prendere dei tovaglioli’ – spiega – lui con le mani tutte sporche mi parlava e addirittura non sentivo più niente perché ero concentrato sul pollo alla cacciatora, e pensavo ‘qui sta andando sugo dappertutto'”. E conclude: “Alla fine se le è pulite sulle lenzuola immacolate del letto d’ospedale”.

