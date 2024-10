Il genitore del cantante in Argentina dopo la morte della star

Il padre dell’ex star dei One Direction, Liam Payne, ha incontrato i fan e ha letto i messaggi di condoglianze lasciati dalla folla all’esterno dell’hotel Casa Sur Palermo a Buenos Aires dopo la morte del figlio 31enne, avvenuta mercoledì sera quando il cantante è precipitato dal terzo piano dell’albergo. Geoff Payne è arrivato nella capitale argentina venerdì per organizzare il rimpatrio del corpo del figlio in Inghilterra e si è recato in obitorio. Le autorità argentine hanno riferito che Payne è andato nell’ufficio del procuratore locale, che sta indagando sul caso. La reception dell’albergo aveva chiamato il numero d’emergenza chiedendo un intervento perchè il cantante stava devastando la stanza dove alloggiava, poco prima della tragedia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata