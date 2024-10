L’attore e regista presenta il suo western “The dead don’t hurt”

“I generi del cinema italiano che preferisco? Ce ne sono tanti ma sicuramente il western. Se parliamo di quello che a livello internazionale è conosciuto come spaghetti western sicuramente Corbucci, Leone, Valeri e anche Sollima sono registi molto importanti. Hanno fatto film molto importanti. È un modo diverso di guardare il western la gente pensa che il western sia morto. Io non credo. C’è sempre da inventare in questo genere”. Così l’attore e regista Viggo Mortensen sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per presentare il suo western “The dead don’t hurt” e per ricevere il premio alla carriera. “È un onore singolare che il mio lavoro sia riconosciuto alla Festa del Cinema di Roma” ha detto in italiano ai cronisti.

