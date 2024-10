Candele e ricordi per il 31enne morto cadendo dal balcone di un hotel

Fan in lutto per la morte di Liam Payne, ex One Direction, deceduto dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Sulla sua morte sono state avviate le indagini: fuori dall’hotel tantissimi i fan accorsi per ricordarlo, accese candele e intonate alcune canzoni.

